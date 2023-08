Un vol Lyon-Le Caire, disponible à partir du 22 décembre

Nouvelle destination disponible à l’aéroport Lyon Saint-Éxupéry. À partir du 22 décembre, il sera désormais possible de prendre un vol direct pour Le Caire. La compagnie aérienne Transavia proposera 2 vols par semaine, un le mardi et un autre le vendredi. Cependant, comme le rappelle nos confrères du Progrès, France Diplomatie déconseille fortement de se rendre sur une grande partie du territoire égyptien en raison de plusieurs risques tels que les aléas naturels et le terrorisme, entre autres.