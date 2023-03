Un week-end de solidarité pour les Restos du Cœur

A partir de ce vendredi et jusqu’à dimanche, les Restos du Cœur reviennent pour leur grand week-end solidaire annuel.

La rampe de départ du week-end n’est autre que leur concert, disponible sur TF1 à partir de 21 h 15. Enfoirés un jour, Enfoirés toujours a été filmé à la halle Tony Garnier de Lyon fin janvier. Le concert a rassemblé 48 artistes et plus de 42 000 spectateurs. L’hymne du spectacle a cette fois été composé par Amir, Nazim Khaled et Raphaël Nyadjiko et s’intitule Rêvons.

Les revenus du concert représentent généralement 8 à 10 % des ressources des Restos du Cœur. Soit 12 millions de repas l’année dernière.

Le week­-end se poursuit avec une collecte de denrées alimentaires non périssables et de produits d’hygiène dans des magasins partout en France.