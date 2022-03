Une aide d’urgence de 50 000 euros pour aider l’Ukraine

La Métropole de Lyon alloue une aide d’urgence de 50 000 euros au collectif Alliance Urgences qui regroupe plusieurs organisations comme Action Contre la Faim, Care, Handicap International ou encore Solidarités International. Cette aide d’urgence va être votée lors du prochain conseil de la Métropole le 14 mars prochain. L’aide d’urgence va permettre à plus de 8 millions de personnes qui pourraient être affectées de leur apporter notamment une assistance alimentaire, médicale, monétaire, des solutions d’hygiène, d’abri, d’accès à l’eau ainsi qu’un soutien psychologique et psychosocial.

Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard souligne : « Face à cette crise internationale inédite, la Métropole de Lyon exprime son entière solidarité avec le peuple ukrainien, victime de cette guerre qui prend, chaque jour, de plus en plus d’ampleur. Pour répondre à l’urgence, nous nous mobilisons en soutenant ce collectif d’ONG expérimenté, capable d’apporter une réponse rapide et concrète aux besoins essentiels des habitants. »

Des actions complémentaires de coordination, récupération et d’acheminement de matériel issu des collectes des communes et mairies d’arrondissements sont réalisées quotidiennement.