Une alerte aux vents violents

Nouvelle alerte météo dans la région. Le Rhône reste placé en vigilance jaune pour le risque de crues, mais une nouvelle alerte s’ajoute désormais à la liste.



De fortes rafales de vents sont attendues ce mercredi dans le Rhône, l’Ain et l’Isère. L’épisode doit débuter à 4h du matin et se poursuivre tout au long de la journée.



A la mi-journée, le vent de sud se renforcera dans la vallée du Rhône et le Val de Saône. Il soufflera fortement jusqu’en soirée, avec des rafales pouvant atteindre 80 à 100km/h, jusque dans le lyonnais et le mâconnais.