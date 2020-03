Une amende pour avoir peint des pâquerettes

Une artiste bordelaise, a été condamnée à 385 euros d’amende pour avoir repeint une chaussée.

En mai 2019, Sophie Daurel, accompagnée d’habitants du quartier Gironde, a repeint le passage Kieser à Bordeaux.

Des pâquerettes pour égayer

Sur une trentaine de mètres la chaussée a été repeinte en vert, sur laquelle l’artiste a superposé des pâquerettes. Une action qui avait pour but « d’égayer » le quartier, explique Sophie Daurel.

Cependant, cette initiative n’a pas plus à la mairie bordelaise, qui dans un premier temps a déposé plainte contre l’artiste, pour détérioration de la voie publique et risque de glissade. L’œuvre a été effacée sur décision de la municipalité.

Malgré cette condamnation l’artiste ne s’avoue pas vaincue et compte réitérer, mais cette fois avec l’accord de la mairie.