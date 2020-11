Une année particulière pour le Beaujolais nouveau

Le Beaujolais nouveau est officiellement en vente.

Synonyme de fête dans le Rhône mais aussi dans de nombreuses caves en France et dans le monde, cette tradition du monde du vin a, elle aussi, été contrainte de s’adapter en raison de la pandémie.

Emmanuel Fellot, vigneron depuis une trentaine d’années à Rivolet dans les Pierres Dorées, confirme qu’en dépit du confinement et du contexte sanitaire la “convivialité Beaujolaise” perdure.

Comment les viticulteurs se sont organisés pour permettre la continuité de cet évènement ?

“Comme cette année, tout est différent, on s’adapte. On a le droit de vendre en drive, et toujours chez des cavistes, en grande surface et les restaurateurs vont pouvoir vendre du Beaujolais nouveau avec les plats à emporter”

C’est tant mieux, d’autant plus que le millésime de cette année est véritablement “exceptionnel” et “puissant” selon Emmanuel Fellot, grâce au climat très favorable de cet été.