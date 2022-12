Une belle première période, Caqueret dans tous les bons coups, un succès fondateur… Ce qu’il faut retenir de Brest – OL ( 2-4 )

STADE BRESTOIS – OLYMPIQUE LYONNAIS, 16ème journée de Ligue 1 : 2-4 (1 -3 ). Buts : Caqueret (21e), Cherki (32e), Lacazette (35e s.p) et Tetê (49e) pour Lyon. Pereira Lage (29e) et Mounié (71e) pour Brest.

Deuxième victoire à l’extérieur pour l’OL

Lyon n’avait jusqu’à présent gagné qu’un match sur sept en déplacement (pour cinq défaites et un nul). Autant dire que l’OL ne doit pas bouder son plaisir ! D’autant que l’équipe de Laurent Blanc a souvent été brillante en première période, avant d’être davantage dans la gestion après le repos.

Caqueret dans tous les bons coups

Après avoir marqué le premier but de sa carrière en Ligue 1, le milieu de terrain a été passeur décisif pour Cherki (auteur de son deuxième but en carrière en L1) puis a provoqué le penalty transformé par Lacazette. Excepté ce coup de pied arrêté, les trois buts lyonnais ont été inscrits à la conclusion de belles actions collectives, en particulier le deuxième but absolument sublime dans sa construction.

#TonicSport – Revivez le premier but de la carrière en L1 de Maxence #Caqueret avec les commentaires de @JulienHuet #SB29OL https://t.co/nyYthJNN8Y — Tonic Radio (@tonic_radio) December 28, 2022

Du mieux physiquement

Souvent à la peine durant la première partie de saison, les Lyonnais ont déjà commencé à récolter les fruits de l’important travail foncier mis en place par le staff de Laurent Blanc pendant la préparation.

Cherki a nettoyé son jeu

A l’aise en position axiale, Cherki a joué simple, ce qui ne l’a pas empêché de signer un petit pont en seconde période. Le jeune attaquant a signé un bon match, marquant notamment un but important, celui du 2-1. Parmi les autres satisfactions individuelles, citons le culot de Kumbedi auteur à 17 ans d’un premier match en pro assez bluffant.

