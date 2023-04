Une brigade du “cadre de vie” pour lutter contre les incivilités à Villeurbanne

Depuis le 3 avril, 19 agents de la brigade du cadre de vie interviennent dans les rues de Villeurbanne afin de lutter contre les incivilités. Le but est d’assurer d’une qualité de vie et de lutter contre ce qui pourrait nuire à cette qualité.

Des voitures garées en double file, les trottinettes sur les trottoirs, les déchets dans les parcs, les crottes des chien non ramassées, la sécurisation des abords des écoles et bien d’autres sont des tâches que la brigade va prendre en charge. Elle va permettre ainsi de décharger les agents de surveillance de la voie, qui pourront se concentrer sur d’autres missions.

Selon la ville, la création de cette brigade a été rendue possible grâce à l’automatisation du relevé des infractions au stationnement payant (Lapi). Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) déchargés de cette tâche peuvent désormais verbaliser l’ensemble des contrevenants mais aussi faire de la prévention.



Si les situations les plus problématiques – stationnement sur les pistes cyclables, sur les trottoirs, sur les places réservées aux personnes à mobilité réduite ou aux livraisons – et les récidives font systématiquement l’objet d’une contravention, d’autres cas sont d’abord gérés par les équipes de la brigade avec pédagogie.