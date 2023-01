Une cagnotte ouverte après le décès de trois enfants dans un incendie

Alice, Jules et Louise étaient trois frères et sœurs originaires de Couches, en Saône-et-Loire. La veille de Noël, un incendie s’est déclaré dans la maison de leurs grands-parents à Selles, en Normandie. Les trois enfants n’ont pas survécu.

Ce sont des proches en deuil qui, quelques semaines plus tard, ont décidé d’ouvrir une cagnotte solidaire afin “d’honorer et faire perdurer le souvenir ainsi que la mémoire du moment présent, et pour que Julie et Henri puissent créer un fonds de dotation pour soutenir des actions qui tenaient à cœur leurs trois petits trésors : les animaux, le sport, la forêt, l’écologie et bien d’autres encore.”

Ce lundi, la cagnotte dépassait les 8000 euros avec plus de 200 participations. 24h plus tard, la cagnotte a dépassé les 16 000 euros avec plus de 400 participations.