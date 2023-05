Une campagne de rappel pour le Covid-19 a été lancée en Bourgogne-Franche-Comté

Une campagne de rappel pour le Covid-19 a été lancée par l’Agence Régionale de Bourgogne-Franche-Comté depuis fin avril et jusqu’au 16 juin. Le but est de « permettre aux personnes particulièrement fragiles de maintenir un niveau de protection suffisant contre les formes graves ».

Les personnes concernées sont :

*les personnes âgées de 80 ans ou plus.

*les personnes immunodéprimées.

*les résident des EHPAD et USLD peu importe leur âge.

*les personnes à très haut risque de forme grave, selon chaque situation médicale individuelle, et dans le cadre d’une décision partagée avec l’équipe soignante.

Pour se faire vacciner, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un professionnel de santé proche de chez vous, sur un lieu de soin ou sur le site www.santé.fr .