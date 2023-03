Une carte Pokémon vendue pour 1 million d’euros

Depuis la création en 1996, les Pokémon ont eu un réel succès chez les enfants, adolescents et même les adultes. Les collectionneurs sont nombreux et les cartes sont uniques.



Sur cette carte d’une valeur extravagante d’un million d’euros, on y voit le célèbre petit animal jaune à queue zébrée tenir un pinceau. Avec que 41 exemplaires et 24 authentifiés, cette carte est vendue sur le site d’achat en ligne, EBay.



Le marché des Pokémon étant florissant, l’acquisition de cette carte serait un réel investissement, à condition de pouvoir se le permettre.