Une centaine de médecins réclament la vaccination obligatoire pour les soignants avant septembre

Dans les colonnes du JDD, une centaine de médecins appellent ce dimanche à la vaccination obligatoire pour les soignants avant le début du mois de septembre.



En cause, l’inquiétude grandissante avec l’arrivée progressive du variant Delta sur le territoire français.



Voici leur tribune dans le JDD :



“Pour en finir au plus vite avec la pandémie, pour éviter une quatrième vague avec ses conséquences humaines, sociales et économiques, tous les citoyens n’ayant pas de contre-indication doivent se faire vacciner contre la Covid-19. Parce que c’est un devoir éthique de protection des personnes vulnérables dont ils ont la charge, tous les soignants doivent être vaccinés.



C’est pourquoi nous, professionnels de santé signataires, demandons au gouvernement de prendre dès à présent la décision d’obligation vaccinale pour “toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de contamination”.



Nous lui demandons de mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour que l’application de cette décision soit effective avant le début du mois de septembre.“



De son côté, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a déclaré ce dimanche après-midi vouloir éviter “une fracture vaccinale dans le pays”, entre les Français vaccinés et les autres.