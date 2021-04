Une chasse aux trésors géante organisée au parc de Miribel Jonage jusqu’au 25 avril

Jusqu’au 25 avril, le Grand Parc Miribel Jonage organise une chasse aux œufs de Pâques revisitée après le report de l’événement le week-end dernier. L’événement prend à présent la forme d’une chasse aux trésors dans le respect des mesures sanitaires. Les enfants devront résoudre des énigmes et trouver des indices à l’aide d’un livret.



Les organisateurs ont mis en place deux parcours :

– un petit parcours, conseillé aux enfants jusqu’à 5 ans

– un grand parcours, destiné aux plus de 6 ans.



“Il était une fois, dans la contrée merveilleuse de Miribel Jonage, une forêt enchantée où animaux et plantes vivaient en harmonie. Le Grand Erable Millénaire protégeait la forêt enchantée par une formule magique. Par une nuit de tempête, affaiblit, le Grand Arbre n’a pas eu assez de forces pour réciter la formule de protection… Muni de ton grimoire, entre dans ce monde féerique et rétablis l’équilibre de la forêt en retrouvant la formule magique. Une fois l’harmonie retrouvée, une récompense chocolatée te sera donnée.”



Pour vous inscrire à cette “course d’orientation enchantée”, rendez-vous à l’accueil du Grand Parc Miribel Jonage ou réservez en ligne sur le site internet. À noter qu’un tirage au sort aura lieu le 26 avril parmi l’ensemble des participants. Un panier de 2kg de chocolats est à remporter.

La 21° édition de la Chasse aux œufs revisitée du Grand Parc Miribel Jonage !



Parcourez la forêt enchantée et participez à cette chasse aux trésors en autonomie…https://t.co/WHbu03JvYt pic.twitter.com/qsLablGzbU — Grand Parc (@grandparc) April 9, 2021