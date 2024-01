Une chatte est de retour chez elle, sept ans après sa disparition

L’histoire aura été longue, mais elle se finit joyeusement. En effet, près de sept ans après sa disparition, une chatte appelée “Choupette” est de retour à la maison, en Mayenne. Le chat avait disparu, et les maitres n’avaient plus eu de nouvelle depuis.

Par chance les maitres de la chatte, Stéphanie et Matthieu, ont reçu un appel totalement inattendu provenant de Savoie, à plus 850 km de chez eux. Un refuge les a contacté grâce à la petite puce que portait la chatte, Choupette a alors été retrouvée saine et sauve par un bénévole du refuge.

Le chat a été raccompagné jusqu’à son domicile.

A.B