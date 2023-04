Une collecte de sang aura lieu ce mardi à Grenoble

Au cours des derniers mois, les stocks de produits sanguins ont connu une forte baisse en raison de différents facteurs (hausse du coût du carburant, maladies saisonnières…). Selon l’Etablissement Français du Sang, “la mobilisation de la population a été admirable” et a permis de remonter les stocks à un seuil confortable de 100 000 poches.



ce mardi une collecte aura lieu de 9h30 à 13h et de 16h à 19h30 dans le Jardin de Ville.



Comme pour l’ensemble de ses collectes, l’EFS propose aux candidats de prendre directement RDV

en ligne pour cette opération. Plus d’informations ici