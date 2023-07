Une commune du Rhône fixe le prix d’une parcelle à 144 bouteilles de Côte-Rôtie

À Ampuis, dans le Rhône, le système du « troc » est de retour ! En effet, lors de son dernier conseil municipal, la commune a pris une décision assez peu commune qui est de fixer le prix de la location d’une parcelle de terrain de 587 mètres carrés à 140 bouteilles du vin AOP Côte-Rôtie.

Si cette décision peut paraitre farfelue pour tout citadin, cela a du sens pour Ampuis, qui est une commune où l’on produit le prestigieux AOP Côte-Rôtie, grâce aux ceps de syrah qui tapissent les flancs de ses valons. C’est donc naturellement que les élus Ampuisais ont choisi de faire fructifier une parcelle de terrain fertile en la louant au Domaine Stéphane et Michel Ogier en échange de bouteilles de vin.

Ce drôle d’accord prévoit que le Domaine Stéphane et Michel Ogier rétribue, en tout et pour tout, 12 bouteilles par an pendant 12 ans.

Une chose est sûre, à Ampuis, on aime et on valorise le bon vin de nos terroirs. Mais ne vous méprenez pas : monsieur le maire ne va pas garder les bouteilles dans sa cave personnelle, puisqu’elles appartiendront à la collectivité. À 40 euros la bouteille en entrée de gamme, elles représentent tout de même un petit trésor…