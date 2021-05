Une concertation citoyenne sur la qualité de l’air ouverte par l’agglomération lyonnaise

Dans le cadre d’un nouveau plan de protection de l’atmosphère (PPA), l’agglomération lyonnaise lance une concertation publique ouverte à tous sur le sujet de la qualité de l’air au sein de la ville.



Mis en révision en 2019 par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Pascal Mailhos, ce troisième PPA aura pour objectif d’améliorer la qualité de l’air dans les rues et limiter l’impact de la pollution sur l’environnement. Il devrait concerner l’ensemble des secteurs d’activités du territoire tels que l’agriculture, l’industrie ou les mobilités.



Jusqu’au 7 juin 2021, l’ensemble des citoyens lyonnais pourra répondre au questionnaire mis en ligne sur le site internet de la DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement).



Une réunion de concertation ouverte au public se tiendra en visio-conférence ce mercredi 19 mai à 18h. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 18 mai via ce formulaire.