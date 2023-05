Une concertation ouverte sur les mobilités à Oullins

Depuis ce lundi et jusqu’au 19 juin, la concertation sur les mobilités à Oullins est ouverte. Pendant 1 mois, il s’agit de trouver des solutions dans le cadre de l’apaisement des circulations dans le cœur de la ville et l’aménagement des Voies n5 et n6.

Le but est de permettre aux Oullinoises et Oullinois de se déplacer plus facilement à pied ainsi qu’à vélo et transport en commun. Deux scenarii d’aménagement avec un plan de circulation associé sont proposés.

L’installation d’un super-îlot est proposé afin d’apaiser le centre-ville. Cela permettrait de réduire le trafic, les nuisances et enfin d’offrir des meilleures conditions pour les cyclistes et piétons.

Une réunion publique se tiendra le 22 mai prochain à la salle des fêtes du parc Chabrières.

Deux ateliers participatifs seront également organisés le 13 et 16 juin. L’inscription est obligatoire et se fait sur JeParticipe.grandlyon.com , inscription pour les ateliers à partir du 29 mai.