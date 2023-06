Une concertation pour l’avenir du pont de Condrieu

Ce jeudi s’ouvre le début d’une concertation publique pour recueillir les avis et attentes des usagers du pont de Condrieu ; elle sera menée sur quatre mois et se terminera le 13 octobre prochain.

Une vétusté alarmante

Situé à mi chemin entre les communes de Condrieu (Rhône) et Les Roches-de-Condrieu (Isère), le pont permet de franchir le Rhône et de relier les deux départements, qui en sont tout deux propriétaires au même titre. Mais depuis quelques années, le pont de Condrieu fait état de signes de faiblesse et sa vétusté n’a cessée d’être soulignée par des études.

En 2020, c’est un rapport alarmant qui a poussé les autorités à ordonner la fermeture du pont aux poids lourds. Aujourd’hui, le pont est placé sous haute surveillance en raison de la dégradation des câbles qui le suspendent. Et la menace est bien réelle : construit en 1934, puis reconstruit en 1945, le pont s’essouffle et pourrait bien s’effondrer.

Les habitants des communes alentours concertés

Pour éviter le pire, une première phase d’études préliminaires a été menée entre juillet 2021 et octobre 2022, dans le but d’établir un diagnostic et plan d’actions. L’objectif principal est de maintenir le pont et sécuriser son utilisation, en privilégiant des modes de déplacement doux.

Pour sa réhabilitation, le projet a été estimé à 30 millions d’euros ; une somme conséquente qui poussent les collectivités à concerter les com­munes avoisinantes (un agglomérat de 20 communes, dont Condrieu et Les Roches-de-Condrieu, les principales concernées).