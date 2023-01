Une conférence organisée le 11 janvier au centre Léon-Bérard sur la chirurgie mammaire et le lymphoedème

Une conférence gratuite et accessible librement va être organisée le mercredi 11 janvier prochain à 17h au Centre Léon-Bérard dans le 8e arrondissement de Lyon pour parler de la chirurgie mammaire et du lymphœdème selon nos confrères du Progrès. Un rendez-vous d’utilité publique qui permettrait d’en savoir plus sur le cancer du sein, ses traitements et ses évolutions notamment.