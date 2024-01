Une conseillère régionale de la Loire mise en examen pour diffamation et injures publiques

Selon nos confrères du Progrès, la conseillère régionale de la Loire Reconquête Isabelle Surply a été mise en examen pour diffamation et injures publiques après avoir traité de “wokiste” l’association Filactions qui fait de prévention contre les violences conjugales et sexistes en décembre 2022. La principale concernée a parlé d’ “une tentative de déstabilisation à mon encontre et un épuisement financier”. C’est d’ailleurs qui a annoncé la nouvelle de sa mise en examen au travers d’une vidéo postée sur YouTube ce lundi.