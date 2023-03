Une continuité pédagogique proposée aux élèves hospitalisés ou en maladie longue durée

Depuis septembre 2021, le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse a lancé un projet afin de permettre aux élèves hospitalisés ou atteint d’une maladie longue durée de garder un lien avec leur classe. Le programme TED-i (Travailler ensemble à distance et en interaction) est un système de télé-présence robotisé qui permet d’interagir avec sa classe.

« Cet outil permet de rompre l’isolement de ces élèves et leur apporter une respiration dans des quotidiens heurtés par la maladie ou un accident » affirme Olivier Dugrip recteur de l’académie de Lyon.

Pilotés à distance depuis le lieu de soin ou de convalescence, les robots améliorent l’accompagnement pédagogique et la socialisation des élèves.

170 kits sont disponibles pour les écoles situées dans l’Ain, la Loire et dans le Rhône ainsi que 23 robots de télé-présence déployés pour des élèves du second ou premier degré.

La mise à disposition pour les élèves bénéficiaires se renforce cette année et se poursuivra les années suivantes.