Une course de pères et mères Noël organisée à Quincié-en-Beaujolais ce samedi

Ce samedi 16 décembre, une course de pères et de mères Noël va être organisée à Quincié-en-Beaujolais. Plusieurs parcours seront proposés en fonction de l’âge des participants, à partir de 8 ans. C’est l’association Beaujolais Attractions Loisirs qui est à l’origine de cet évènement loufoque mais organisé pour la bonne cause puisqu’une partie des bénéfices sera reversée à Solidarité Femmes Beaujolais, association qui lutte contre les violences faites aux femmes notamment.