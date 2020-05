Une course-poursuite spectaculaire entre Lyon et Seyssuel !

Une nouvelle course-poursuite d’environ 30 kilomètres s’est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche entre le Rhône et l’Isère. Le fuyard a été transporté à l’hôpital après avoir percuté un mur dans la commune nord-iséroise de Seyssuel.



Tout commence par une rixe qui éclate aux Terreaux, à Lyon, entre un individu et un groupe de personnes. À l’arrivée de la police, l’un des protagonistes prend la fuite et tente alors de semer les forces de l’ordre. Il franchit alors plusieurs intersections sans ralentir et percute même un autre automobiliste. La course-poursuite est lancée !



L’homme de 27 ans emprunte alors l’autoroute à Gerland et fonce sur l’A7 en direction de l’Isère. Selon Le Progrès, il stoppe finalement sa course contre un mur peu avant minuit à Seyssuel. Légèrement blessé, l’automobiliste est transporté à l’hôpital. Ce dimanche matin, il n’avait toujours pas été interrogé par les forces de l’ordre en raison de son état de santé.