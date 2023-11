Une déception de plus, Alvero évite le pire… Ce qu’il faut retenir de OL-Metz (1-1)

Olympique Lyonnais – FC Metz, 11ème journée de Ligue 1 : 1-1 (0-0). Buts : Ablie Jallow (77e) pour Metz. Skelly Alvero (84e) pour Lyon.

Une déception de plus

L’OL a reçu Montpellier, Le Havre, Clermont, Lorient et Metz et n’a toujours gagné aucun match de Ligue 1. Accroché par Metz, Lyon a évité le pire grâce à une frappe lointaine d’Alvero, l’un des Lyonnais les plus batailleurs ce dimanche.

Première depuis la saison 1965-66, l’OL enchaîne 11 matchs de Ligue 1 sans gagner et égale la plus longue série de matchs sans victoire de l’histoire du club en première division. @OptaJean #OLFCM — Data OL (@OL_Data) November 5, 2023

Lacazette dans le dur

Le capitaine n’arrive toujours pas à lancer sa saison. Sevré d’occasions, il a tenté de décrocher pour servir de point d’appui mais a perdu la majeure partie de ses duels. L’organisation hyper défensive de l’OL ne l’a pas aidé mais le match aurait pu être complètement différent si Baldé n’avait pas raté la formidable opportunité d’ouvrir le score dès la 35e seconde.

Les réactions :





Fabio Grosso est allé voir les fans

Maxence Caqueret au sujet des banderoles “Objectif maintien”

Le classement :

Clermont ayant aussi pris un point à Strasbourg (0-0), l’OL est dernier de L1 avec 4 points, à deux longueurs de Clermont, à six de Metz (16e et barragiste) et à sept de Lorient, premier non-relégable.

Le fauteuil du président de l'#OL était donc occupé aujourd'hui par le président de l'ASVEL T.#Parker, qui n'a aucune fonction officielle à l'OL. Ni J.Textor, ni V. Ponsot (en déplacement pour l'OL au Sénégal), ni S.Cucci n'étaient présent. C'est ubuesque. — ⭐⭐ Julien Huët (@JulienHuet) November 5, 2023