Une déception de plus, un match de milieu de tableau, le 150e but de Lacazette…Ce qu’il faut retenir de OL-Nantes (1-1)

Olympique Lyonnais – FC Nantes : 1-1 (1-1). Buts : Lukeba (2e, csc) pour Nantes. Lacazette (24e) pour Lyon.

Une déception de plus

L’OL enchaîne un troisième nul en Ligue 1. A domicile en 2023, on ne quitte plus les déceptions, entre les défaites (Clermont, Strasbourg) et les nuls insipides (Brest, Lorient, Nantes). Le seconde période a notamment été d’une pauvreté infinie ce vendredi soir. Les remplaçants n’ont servi à rien. Mais aucun titulaire n’a brillé, même si on peut ”sauver” Riou et Kumbedi, ainsi que Lacazette. Sans briller dans le jeu, le capitaine a trouvé le moyen de claquer son 150e but toutes compétitions confondues sous le maillot de l’OL, devenant ainsi seul le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club derrière Bernard Lacombe. Anecdotique ? Pas pour un club qui n’a pas beaucoup l’occasion de s’enflammer et de faire parler de lui. Ceci dit, où serait l’OL sans les 17 buts de Lacazette cette saison en L1?

Un match de milieu de tableau

Après tout fallait-il s’attendre à mieux quand un match oppose le dixième au quatorzième ?

