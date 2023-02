Une déception de plus, un stade résigné, une place de perdue… Ce qu’il faut retenir de OL – Brest (0-0)

OLYMPIQUE LYONNAIS – STADE BRESTOIS 29, 21ème journée de Ligue 1 : 0-0.

Les tops :

–Les statistiques sont toutes très favorables à l’OL : 75% de possession, 28 tirs à 8, 8 tirs cadrés à 1, 15 corners à 2…Malheureusement, une fois de plus, Lyon a cruellement manqué d’efficacité dans la zone de vérité. “J’ai trouvé les Lyonnais assez bons dans l’utilisation du ballon, analyse Eric Roy. Je pense qu’avec ce contenu ils gagneront pas mal de matchs.”

–L’ambiance n’a pas été aussi malsaine et délétère que contre Strasbourg (1-2). Au coup de sifflet final, le public semblait surtout résigné. A noter les chants en l’honneur de Juninho, récemment mis en cause par Jean-Michel Aulas, à la huitième minute.

Les flops :

-Non seulement l’OL perd encore du terrain sur les quatrième (Monaco) et cinquième (Rennes) places mais l’OL perd encore en plus un rang au classement. Lyon, devancé par Nice vainqueur à Lens (0-1), est désormais dixième.

-Malgré les efforts de Bradley Barcola, la ligne offensive n’a pas réussi à arracher la décision. Si le gardien breton Bizot est à créditer d’un bon match, il faut aussi reconnaître qu’il n’a pas non plus eu besoin de s’employer outre mesure. Toujours bien placé, il n’a pas été assez mis en danger par les attaquants lyonnais. Les entrants n’ont fait mieux. Comme Amin Sarr, transparent pour sa première entrée en jeu. “Les joueurs ne sont pas assez agressifs pour marquer, analyse Laurent Blanc. Il faut être plus tueurs.“

