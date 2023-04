Une désillusion de plus, l’OL à côté de la plaque, la saison est finie… Ce qu’il faut retenir de FC Nantes – OL (1-0)

FC Nantes – Olympique Lyonnais, demi-finale de la coupe de France : 1-0 (0-0). But : Blas (57e)

Une désillusion de plus

L’OL a logiquement été battu par Nantes. La victoire des Canaris ne souffre d’aucune contestation. Quand Lyon a attendu la 87e minute pour enfin cadrer un tir et se créer une occasion digne de ce nom (Barcola mis en échec par Lafont), Nantes aurait pu marquer dès la 40e seconde sans une parade monumentale de Lopes sur sa ligne sur une reprise de Castelletto.

L’OL à côté de la plaque

Les Lyonnais savaient-ils qu’ils jouaient leur saison? Oui, évidemment. Mais alors pourquoi ont-ils été aussi passifs tout au long de cette demi-finale ? Pourquoi sont-ils incapables de se sublimer ? Pourquoi est-ce Ludovic Blas qui a fait la différence sur un exploit individuel et pas Alexandre Lacazette ? Le capitaine n’a rien eu à se mettre sous la dent. L’animation collective a été désolante, le coaching inefficace et Laurent Blanc ne peut plus être épargné sous prétexte qu’il est une légende du football français. Le constat est implacable : il ne fait pas mieux que Peter Bosz.

Où était John Textor ?

C’était le match le plus important de la saison de l’OL et le nouveau propriétaire américain n’avait pas fait le déplacement. Cela en dit malheureusement beaucoup sur son niveau d’investissement.

“La saison est finie”

C’est le discours d’une écrasante majorité de supporters et on ne peut pas les contredire. Neuvième de Ligue 1 à neuf points de l’Europe à neuf journées de la fin, l’OL ne pourra pas revenir en L1. Le club s’apprête donc à vivre une deuxième saison d’affilée sans coupe d’Europe, la troisième lors des quatre dernières années !

Tellement logique malheureusement étant donné la saison et l’état de l’OL. C’est terrible. Heureusement que le nouveau propriétaire n’a pas vu ça , il y avait peut-être un match important pour Botafogo ou du business à régler — ⭐⭐ Julien Huët (@JulienHuet) April 5, 2023

