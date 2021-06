Une éclipse solaire a lieu ce jeudi

Il va falloir se tenir prêt et lever les yeux au ciel. Ce jeudi, une éclipse solaire aura lieu entre 11h et 13h, avec un maximum entre 11h55 et 12h20.



Le soleil sera masqué de 7 à 28% par la Lune, selon l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. Ce sont les habitants qui se trouvent le plus au Nord qui seront avantagés. A Lyon, le Soleil sera caché à un peu plus de 6%.

Le phénomène se produit lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont parfaitement alignés.



Toutefois, pour assister au spectacle, il faudra protéger vos yeux et ne pas regarder le Soleil directement car cela peut entraîner des brûlures rétiniennes irréversibles.