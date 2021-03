Les Enfoirés diffusés ce vendredi

Ce vendredi à 21h05, TF1 diffusera le traditionnel concert des Enfoirés. Ce concert caritatif au profit des Restos du cœur a été enregistré du 14 au 17 janvier dernier à Lyon, dans la grande salle de la Halle Tony Garnier.



Nommée « Les Enfoirés à côté de vous », l’édition 2021 du spectacle des Enfoirés a été tournée, pour la première fois de son histoire, sans public en raison de la crise sanitaire. Une absence des spectateurs qui a perturbé certains artistes sur scène, mais qui est également une lourde conséquence pour les Restos du cœur. En effet, cela représente plus de 4 millions d’euros de billetterie en moins pour l’association créée par Coluche.



Une quarantaine d’artistes ont fait le déplacement. On retrouvera notamment Patrick Fiori, Mimi Mathy, Tarek Boudali, Amel Bent… Carla Bruni fait son grand retour dans la troupe, elle participera à ce concert caritatif pour la 4ème fois. Quatre petits nouveaux rejoignent la bande : le chanteur Vianney, l’humoriste Kev Adams, la comédienne Alice Taglioni et Rebecca, la jeune gagnante de The Voice Kids saison 7. Tandis que Jenifer, Liane Foly, Mc Solaar et Kendji Girac seront absents cette année.



L’hymne des Enfoirés 2021, “Maintenant”, a été composé par Slimane, Yaacov Salah et Meir Salah.



Comme chaque année, les CD et DVD du spectacle seront mis en vente partout en France dès ce samedi. Pour rappel, l’intégralité des recettes des ventes de CD et DVD est versée aux Restos du cœur ce qui permet d’offrir des repas aux plus démunis. Ainsi, cela a permis, l’année dernière, d’offrir 15 millions de repas aux personnes accueillies par l’association.



Et comme diraient les Enfoirés « On compte sur vous ! ».