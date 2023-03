Une élection municipale partielle complémentaire organisée à Moiré

Suite à la démission de six conseillers municipaux de la mairie de Moiré, une élection partielle complémentaire a été provoquée. Le scrutin aura donc lieu le dimanche 14 mai 2023 de 8 h à 18 h. Si jamais un second tour est organisé, il aura lieu le 21 mai.

Depuis mars 2022, le Conseil municipal de Moiré a perdu plus de deux tiers de ses membres. D’où la nécessité d’organiser une nouvelle élection.

Toutes les déclarations de candidatures doivent être envoyées à la sous-préfecture de Villefranche-sur-Saône, pour le premier tour de scrutin les :

– le lundi 24 avril : 9h00-12h00 et 14h00-17h00

– le mardi 25 avril : 9h00-12h00 et 14h00-17h00

– le jeudi 27 avril : 9h00-12h00 et 14h00-18h00.

Et pour l’éventuel second tour :

– le lundi 15 mai : 14h00-17h00

– le mardi 16 mai : 9h00-12h00 et 14h00-18h00