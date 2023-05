Une élection municipale partielle complémentaire pour Propières

Une élection municipale partielle complémentaire aura lieu le dimanche 25 juin à Propières. Entre octobre 2020 et mars 2023, la commune, a perdu 4 conseillers municipaux à la suite de démissions, laissant le Conseil municipal avec un tiers de ses membres en moins.

Une élection va donc être lancée. Les candidats pourront se proposer à la sous-préfecture de Villefranche-sur-Saône le 5, 6 juin de 9h à 12h et 14h à 17h, le 8 et 27 juin de 9h à 12h et de 14h à 18h et le 26 juin de 14h à 17h.



Les électeurs pourront voter de 8h à 18h le dimanche 25 juin à la mairie. Si nécessaire, un second tour se déroulera le dimanche 2 juillet.