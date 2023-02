Une embellie à confirmer, la vie sans Lacazette, Auxerre au fond du trou…AJA-OL : l’avant-match

AJ AUXERRE – OLYMPIQUE LYONNAIS, 24ème journée de Ligue 1, vendredi 21h. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Ne surtout pas rompre l’embellie

L’OL va mieux. C’est incontestable. Même s’il est toujours neuvième, Lyon est revenu à six points de la cinquième place et peut de nouveau croire à une qualification européenne par le biais du championnat. Avec trois victoires et un nul lors des quatre dernières journées, la dynamique est favorable. Mais elle reste fragile. A l’OL de ne pas tomber dans le piège en réussissant à s’imposer ce vendredi chez l’avant-dernier puis le week-end suivant chez le dernier (Angers) afin d’aborder en meilleure position des mois de mars et avril qui seront beaucoup plus consistants au niveau de l’opposition.

L’entraînement des Gones en public devant 1 500 spectateurs mercredi a confirmé l’embellie du moment. Comment la conserver ? La réponse de l’entraîneur-adjoint Franck Passi est simple : “En gagnant des matchs.”

La vie sans Lacazette

Avec 14 buts et 4 passes décisives, Alexandre Lacazette a été impliqué dans 40% des buts marqués (35) par l’OL en championnat. Autant dire que se passer de lui ne sera pas chose aisée. Même si Christophe Pélissier, entraîneur de l’AJ Auxerre, prétend le contraire : “A Lyon, quand vous enlevez un joueur et que vous voyez ceux qui peuvent le remplacer…Je ne peux même pas citer tous ceux qui peuvent le remplacer et qui sont très performants.” Ils ne sont pourtant pas si nombreux. Titulaire depuis seulement quatre journées, Bradley Barcola (1 but en L1) est certain de débuter. Il sera associé ou à la recrue Amin Sarr (3 entrée en jeu, 0 but) ou à Moussa Dembélé (16 matchs, 6 titularisations, 2 buts cette saison en L1) qui est en fin de contrat.

Pour Franck Passi, il ne faut pas se focaliser sur l’absence du goléador lyonnais : “On connaît son importance mais il reste un des onze joueurs de l’équipe et on va travailler avec les autres pour que l’équipe reste dans le bon sens quand il reviendra.”

Auxerre dans le dur

Avant-dernier de L1, l’AJA reste sur une terrible déception, un nul 1 partout sur la pelouse du dernier Angers avec un penalty raté par Abline dans le temps additionnel. La spirale auxerroise est terrible : aucune victoire depuis le 30 octobre en L1 (sept défaites et trois nuls lors des dix dernières journées).

Julien Huët

AJ AUXERRE – OLYMPIQUE LYONNAIS, 24ème journée de Ligue 1, vendredi 21h. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous après le match sur la page Facebook Tonic Radio pour le debrief.