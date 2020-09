Une enquête ouverte après le suicide d’un agent administratif des HCL

Une enquête interne a été ouverte après le suicide d’une femme, agent administratif des Hospices Civils de Lyon. Le syndicat SUD Santé met en cause dans un communiqué, “la responsabilité de l’employeur”.



Selon le syndicat, “Cet agent, suite à un accident de service, s’est retrouvé confronté à une administration sourde. Elle a enchaîné des expertises et contre-expertises sans fin, des postes inadaptés la mettant dans une précarité et un avenir incertain sur le plan professionnel», ajoute le syndicat en dénonçant «des dysfonctionnements de l’administration, de la médecine du travail, du management, qui poussent les agents à commettre l’irréparable”.



Une version contredite par les HCL qui assurent que “L’agent en question bénéficiait depuis plusieurs années d’un accompagnement soutenu, spécifique et concerté”.