Une équipe de l’ASSE renversante bat Annecy et fait un gros coup au classement

L’As Saint-Etienne s’est imposée 3-2 ce samedi après-midi face à Annecy lors de la 22e journée de Ligue 2. Les buteurs stéphanois sont Wadji, Krasso et Cafaro (auteur d’un but exceptionnel pour donner la victoire aux siens à la 83e minute de jeu). Trois points obtenus par les Verts qui leur permettent de figurer à la 18e place au classement, à égalité de points avec Dijon, 17e, et prochain adversaire de la formation menée par Laurent Batlles le samedi 11 janvier prochain. Le club du Forez revient également seulement à un point de Nîmes, 16e, qui occupe la première place de non-relégable au classement de la Ligue 2.