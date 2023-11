Une étude sur les chutes au CHU de Saint-Etienne

Le CHU de Saint-Etienne recherche des personnes âgées de 75 ans ou plus pour une étude sur les facteurs de chutes chez les séniors.



L’étude est menée conjointement avec l’École des Mines de Saint-Étienne.



L’objectif est de mieux comprendre le lien entre la posture du bassin et des épaules, et les risques de chute. Des capteurs seront donc apposés sur le haut et le bas du dos des volontaires.



Plus d’infos en contactant le 04.77.12.71.87