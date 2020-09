Une exposition consacrée à Vivienne Westwood débute au Musée des Tissus

Une nouvelle exposition débute ce jeudi au Musée des Tissus dans le 2e arrondissement de Lyon. Baptisée “Art, Mode et Subversion”, elle est consacrée à la styliste britannique Vivienne Westwood.



Cette première exposition en France, est une plongée dans le processus créatif, les inspirations et l’imaginaire de la styliste depuis ses débuts.



Plus de 200 pièces textiles, costumes, accessoires, chaussures,

objets d’art, tableaux et dessins issues de la collection de Lee Price, collectionneur anglais installé à Lyon et ex-collaborateur de Vivienne

Westwood, sont exposées.

Le but est d’embarquer le visiteur de la genèse de l’œuvre de cette icône de la mode, en passant par la période punk, ses productions illustrant tour

à tour son regard décalé sur l’aristocratie et les traditions britanniques,

sa fascination pour les costumes des XVIIIe et XIXe siècles jusqu’aux combats écologistes actuels.



L’exposition va durer jusqu’au 17 janvier 2021. Plus d’infos ici