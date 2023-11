Une exposition sur Jean Moulin arrive au CHRD

80 ans après sa mort, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon invite à (re)découvrir Jean Moulin à travers ceux qui l’ont connu ou étudié : ses proches, des témoins, ses partisans comme ses détracteurs.

L’exposition permet de comprendre cet homme complexe, mué en héros national, aimant passionnément la vie et cependant prêt à la perdre pour défendre ses valeurs humanistes.

L’exposition nous conduit dans les pas de Jean Moulin, d’abord à la découverte de son enfance méridionale, ses années d’apprentissage et sa carrière de jeune sous-préfet puis préfet, féru d’art et lui-même artiste reconnu. Le parcours insiste ensuite sur les dernières années de sa vie, depuis sa tentative de suicide en juin 1940 jusqu’à l’arrestation de Caluire le 21 juin 1943, qui voit s’achever de la plus tragique des façons la vie d’un homme hors du commun.

Dans l’exposition, photos, vidéos, documents et objets personnels permettent de dessiner une image vivante et chaleureuse de Jean Moulin, bien loin de l’icône presque désincarnée convoquée dans l’imaginaire collectif.