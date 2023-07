Une femme jette son soutien-gorge sur la scène du concert de Drake, elle se fait repérer par Playboy

Si vous vous êtes déjà rendus à un concert, vous n’êtes pas sans savoir que certains fans de la première heure n’hésitent pas à jeter des petits cadeaux à leurs artistes préférés lorsqu’ils sont sur scène. Parmi ces cadeaux, on retrouve les grands classiques : des petits nounours, des lettres d’amour, des t-shirts imbibés de parfum… Au concert du célèbre rappeur Drake au Barclay’s Center de Brooklyn à New York, il a s’agit d’un tout autre type de cadeau, qui a tout de même eu l’air de ravir l’artiste.

En effet, Veronica Correia, une jeune femme de 21 ans a plutôt décidé de lancer son… soutien-gorge sur la scène.

Amusé, le rappeur l’a alors ramassé avant de l’inspecter sous toutes ses coutures, surpris de la taille du bonnet du sous-vêtement. En grand amoureux des femmes, Drake s’est alors exclamé : « 95 F ? Localisez cette femme immédiatement ! ».

La scène, qui a été filmée, a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et comme tout va très vite sur internet, la jeune femme, a, effectivement, bel et bien été retrouvée. D’inconnue, Veronica Correia est devenue LA femme à la forte poitrine qui a lancé son soutien-gorge sur la scène du Barclay’s Center.

The woman who threw the 36G bra at Drake 😂 pic.twitter.com/WOjZ4S6fio — Daily Loud (@DailyLoud) July 23, 2023

Playboy saute sur l’occasion

Suite au buzz généré par les vidéos relayées sur les réseaux sociaux, le célèbre magazine Playboy a envoyé un message à Veronica, lui expliquant que si celle-ci était intéressée pour postuler, ils l’embaucheraient sur le champs.

Comme le dit si bien le chanteur Drake : « Started from the bottom now we here!* »

* : « On a commencé en bas et maintenant on en est là ! »