Une fillette de 3 ans oubliée dans un bus suite à une sortie scolaire à Saint-Etienne

D’après nos confrères du Progrès, ce mardi 28 février, une fillette de 3 ans a été totalement oubliée dans un car scolaire à Saint-Etienne. Alors que ce dernier était arrêté et que les enfants descendaient de l’engin, personne n’a vu que la petit fille était endormie et qu’elle était ainsi partie vers la prochaine destination avec le chauffeur. La mère de l’enfant s’est alors immédiatement inquiété mais finalement plus de peur que de mal pour la petite qui a pu être récupérée indemne ensuite. Mais l’enseignante, qui était en charge du groupe scolaire, va elle être reçue par l’inspecteur académique prochainement pour revenir sur cette situation.