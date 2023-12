Une fréquentation touristique record en Bourgogne-Franche-Comté

La saison d’été 2023 a battu un record de fréquentation touristique en Bourgogne-Franche-Comté avec 8,4 millions de nuitées entre avril et septembre, selon un rapport de l’Insee.



Dans un communiqué, l’antenne régionale de l’Institut national de la statistique et des études économique évoque un ” record” réalisé grâce aux campings. En effet, ils comptent 3,5 millions de nuitées entre avril et septembre 2023, soit 210 400 nuitées supplémentaires par rapport à l’année dernière.



Au sein de la région, la Côte-d’Or, la Saône-et-Loire, le Jura et le Doubs concentrent 79 % de la fréquentation touristique régionale.