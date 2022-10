Une grand collecte de Sang sur le Campus de la Doua

Pour la 6ème année consécutive, l’Etablissement Français du Sang donne rendez-vous aux étudiants et aux Lyonnais sur le campus de la Doua pour 3 jours de don de sang « Sang Pour Sang Campus » en partenariat avec le Lions Club International et l’Université Lyon 1 et les autres écoles du Campus. Il s’agit d’une des plus importantes collectes étudiantes sur Lyon avec plus de plus de 1200 donneurs prévus.

Cette collecte est particulièrement importante pour l’EFS car les niveaux de réserves en sang baissent et ce malgré des appels au don durant tout l’été. 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour soigner les malades. Aucun traitement ni médicament de synthèse ne peut se substituer aux produits sanguins. La mobilisation des donneurs est donc indispensable pour soigner chaque année un million de malades.

Vous pouvez prendre rendez-vous ici