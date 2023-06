Une grande braderie organisée ce mercredi par l’Opéra de Lyon

A la recherche de vos meilleurs looks festifs et créatifs ?

L’Opéra de Lyon organise ce mercredi 14 juin une grande braderie où sont mis à votre disposition une sélection de décors et de vêtements qui ne sont plus utilisés.

Cette année, ce sera la première fois que des accessoires seront mis en vente comme des tables ou encore des chaises.

Une affaire rentable garantie puisque l’accès à la braderie y est gratuit, et que les premiers prix s’élèvent à 5 euros.



A noter qu’aucun sac ne sera distribué pour transporter vos achats.

Rendez-vous 23 rue Roger Salengro à Vénissieux, à partir de 17 heures jusqu’à 21 heures.