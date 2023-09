Une grande collecte organisée par l’association des convois vers l’espoir pour le Maroc

L’association “des convois vers l’espoir” organise une collecte de matériel d’urgence sur la région lyonnaise pour les sinistrés du séisme au Maroc. Depuis plus d’un an, des bénévoles organisaient des convois humanitaires vers l’Ukraine notamment. Mais suite aux contacts avec plusieurs associations locales, ils ont décidé d’organiser une collecte afin de venir en aide aux personnes sinistrées par le séisme.



Les objets les plus recherchés sont des tentes, mais aussi des duvets, des couvertures, des lampes torches et du matériel médical. Le matériel peut être déposé au local de l’association, et un convoi partira le 20 septembre afin de livrer ces dons.