Une greffière du tribunal judiciaire de Lyon agressée à Vaulx-en-Velin

Le 23 décembre dernier, un homme a arraché violemment le sac à main d’une greffière du tribunal judiciaire de Lyon, avenue des Canuts, à Vaulx-en-Velin. En prenant la fuite, il a été aperçu avec un second individu.



L’agresseur a utilisé la carte bancaire de la victime peu de temps après le vol. Erreur fatale, cette action a permis à la Sûreté départementale de l’identifier avec le système de vidéosurveillance. Les policiers ont reconnu deux hommes de 18 et 24 ans, déjà connus de leurs services.



Le plus jeune a avoué le vol, l’utilisation de la carte bancaire, et a fait connaître aux agents l’endroit où il avait brûlé le sac. Interpellés ce mardi, les deux suspects ont ensuite été présentés au parquet ce mercredi en vue d’un jugement en comparution immédiate.