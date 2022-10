Une grève dans les trams-trains de l’Ouest Lyonnais

Les conducteurs de tram-train de l’Ouest Lyonnais sont en grève. Ce mouvement a pour principales revendications l’obtention d’une rémunération équitable et le déblocage de leur parcours professionnel.



Ils réclament une augmentation des salaires au vu des responsabilité du métier et de la rémunération “très en-deçà des conducteurs de train d’autres sites“. La direction a proposé 4€ brut d’augmentation par jour de travail, une prime dite de “performance” sur la production et la possibilité de se faire racheter des jours de RTT. Selon SUD-Rail ces propositions sont insuffisantes.

A noter toujours concernant les lignes de train que les usagers quotidiens de ligne de TER entre Vienne et Lyon se sont rassemblés hier pour dénoncer un service qui se dégrade