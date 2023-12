Une grève perturbe les TER dans la région

En raison d’un mouvement social national du Gestionnaire du Réseau, la circulation des trains est fortement perturbée sur le réseau TER Auvergne – Rhône-Alpes ce vendredi 1er décembre.



La liaison entre Saint-Etienne et Lyon est fortement impactée tout comme la liaison entre Lyon et Grenoble.



La CGT Cheminots appelle en effet les agents de la circulation à «une journée sans itinéraire» , «pour arracher à la Direction une meilleure rémunération et de meilleures conditions de travail». La SNCF indique que la gare de Lyon Part-Dieu est peu desservie. “Vous êtes invités à prendre vos billets à l’arrivée ou au départ de la gare de Lyon Saint-Exupéry, où la fréquence des trains sera plus importante”.