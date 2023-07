Pour sa 36e édition, le festival Chalon dans la rue s’est terminé ce dimanche, enregistrant une fréquentation record. En effet, cette année, le festival a rencontré un engouement exceptionnel. Dans une interview accordée à nos confrères d’Info-Chalon, Gilles Platret, maire de la ville, a déclaré que 400 festivaliers de plus que les années précédentes ont posé leurs tentes à Chalon : « Il faut savoir que nous avons subi un rush de population de festivaliers dès le mercredi soir avec une jauge de 50 à 70 000 personnes par jour qui sont venues sur le festival. Alors il n’y a rien d’officiel, mais je pense raisonnablement que nous sommes sur une édition avec une jauge qui tourne autour de 300 000 visiteurs ! ».

Ce festival « vitrine » pour la ville de Chalon a permis de dynamiser un territoire souvent oublié par les évènements culturels et a participé à attirer des français venus des quatre coins de la France, et même, des étrangers. Il s’agit donc d’un franc succès pour cette initiative bourguignonne qui a ravi les amateurs d’arts de rue sous une météo plus que propice.

Un beau profit pour les commerces Chalonnais

Grâce à l’affluence générée par le festival, les bars, cafés, restaurants et magasins alimentaires ont réalisé un chiffre très satisfaisant. En effet, Gilles Platret déclare même que ceux-ci ont été « pris d’assaut » par les festivaliers.