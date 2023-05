Une hausse de fréquentation dans les cinémas

Le mois d’avril a été un bon mois pour les cinémas, qui connaissent une hausse importante de fréquentation.



19,01 millions d’entrée sont été enregistrés pour ce mois d’avril. Une hausse de 37,8% par rapport au mois d’avril 2022 et un niveau supérieur à la moyenne de 2,7% entre 2017-2019.

Une première pour les cinémas, qui n’avaient pas eu, depuis leur réouverture, une fréquentation plus élevée qu’avant COVID. Et si le mois d’avril fait fort, on peut y voir comme raison les nombreux films de ce mois d’avril. A l’affiche en 1er position Super Mario avec 1 185 000 entrées au Box-office France, suivent ensuite Les trois mousquetaires : D’artagnan avec 425 000 et Donjons et dragons avec 270 000 entrées.