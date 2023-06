Une heure de sensibilisation contre le harcèlement scolaire va avoir lieu cette semaine dans tous les collèges de France

Le ministre de l’Education Pap Ndiaye a annoncé ce dimanche qu’une heure de sensibilisation sur la thématique “harcèlement et réseaux sociaux” allait avoir lieu cette semaine entre le lundi 12 et le vendredi 16 juin dans les près de 7000 collèges en France. Au total ce sont 3,4 millions de collégiens qui seront concernés. Cette mesure intervient alors que plusieurs enfants et adolescents se sont donnés la mort ces derniers temps pour des faits de harcèlement. Des mesures supplémentaires devraient voir le jour à la rentrée scolaire de 2023 également.